НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

157 подписчиков

Девушка Сафонова о дне рождения Хакими: «Станцевала тектоник, съела котлету и познакомилась с Мбаппе. Показывала Матвею, как празднуют футболисты – он сказал: «Только не изображай Килиана!»

«Сходили на день рождения к Хакими. Пробыли там час. Как раз я успела станцевать тектоник, выгулять колье с ВБ (Wildberries – Спортс’’), съесть котлету и познакомиться с Мбаппе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх