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Роман Воробьёв завершил цикл лекций «Акватория знаний» — проекта Росводресурсов о воде

Роман Воробьёв завершил цикл лекций «Акватория знаний» — проекта Росводресурсов о воде

В финале проекта «Акватория знаний» рассказали о применении надводных дронов для мониторинга водоёмов.

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