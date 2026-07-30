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Ливенский горсовет отфутболил новый порядок избрания мэра города

Ливенский горсовет отфутболил новый порядок избрания мэра города

Ливенские депутаты не стали менять порядок избрания главы города. Накануне, 29 июля, депутаты Ливенского горсовета на своём заседании отвергли изменения в Устав города, касающиеся нового порядка избрания мэра.

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