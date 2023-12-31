Народный артист Николай Цискаридзе отпразднует 50-летие в «Сегодня вечером»

Народный артист России Николай Цискаридзе 31 декабря празднует свое 50-летие. Этот день именинник проведет в студии шоу «Сегодня вечером» на Первом канале, где за круглым столом соберутся его знаменитые друзья, передает tvmag.
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