Рождается могучая морская империя: Россия благодаря санкциям построит 12 секретных портов по всему миру

Сегодня 1,6K прочитали Правительство России активно развивает портовую инфраструктуру, чтобы не зависеть от западных вершителей судьбы планеты.
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