Овечкин забил 830-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки – 64 шайбы

Капитан «Вашингтона» реализовал большинство в матче регулярного чемпионата с «Питтсбургом» (4:3, после 2-го периода).
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