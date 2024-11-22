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Блог частного инвестора

1 подписчик

Снова все внимание на "Сбер"

Снова все внимание на "Сбер"

Рубль, похоже, начинает верить в эскалацию конфликта, как минимум при Байдене… Просто к слову!RGBI продолжает как минимум коррекцию от сочетания 55ЕМА и ОИ вниз… Еще раз повторю — ставка ЦБ = лотерея! Гадать просто нельзя, надо терпеливо ждать факта.

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