Для Dark Souls 3 создают мод Seamless Co-op, который добавит в игру бесшовный кооператив ...

Для Dark Souls 3 создают мод Seamless Co-op, который добавит в игру бесшовный кооперативВ 2022 году для Elden Ring вышла модификация, которая добавила в игру бесшовный кооператив, а летом прошлого года она получила поддержку дополнения Shadow of the Erdtree.
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