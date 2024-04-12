Какие международные и церковные праздники отмечают граждане России и других стран мира 13 апреля 2024 года Юлия СкворцоваГраждане, живущие в России и за её пределами, часто задаются вопросом о том, какие праздники будут отмечаться 13 апреля 2024 года.