Механизм “Товары на полку” позволит получить субсидии на разработку и регистрацию лекарств

Заместитель министра промышленности и торговли Екатерина Приезжева рассказала о возможности получения субсидии на разработку и регистрацию лекарственных препаратов, защищенных патентами в РФ Статья полностью.
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