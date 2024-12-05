Диетолог Поляков назвал скандинавскую диету оптимальной для большинства россиян

Для большинства россиян одной из самых подходящих считается скандинавская или нордическая диета. Этот рацион является хорошим выбором благодаря тому, что в его основе лежат продукты, которые соответствуют нашему географическому положению и климатическим условиям.
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