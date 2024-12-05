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Диетолог Поляков назвал скандинавскую диету оптимальной для большинства россиян

Диетолог Поляков назвал скандинавскую диету оптимальной для большинства россиян

Для большинства россиян одной из самых подходящих считается скандинавская или нордическая диета. Этот рацион является хорошим выбором благодаря тому, что в его основе лежат продукты, которые соответствуют нашему географическому положению и климатическим условиям.

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