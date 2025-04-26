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Певица Юлия Чичерина выступила перед танкистами ВС РФ в тыловом районе СВО

Певица Юлия Чичерина выступила перед танкистами ВС РФ в тыловом районе СВО

Певица Юлия Чичерина выступила в тыловом районе специальной военной операции, она спела для военнослужащих гвардейского танкового батальона 51-й общевойсковой армии, видео опубликовало в своем Telegram-канале Минобороны РФ.

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Комментарии
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Амара Карпова
УМНИЧКА👍👍👍😎❤️
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