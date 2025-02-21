Все решают свои задачи. Трамп и Путин вскрыли «европейский фурункул» Ну что же, встреча глав министерств иностранных дел России и США состоялась.
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Все решают свои задачи. Трамп и Путин вскрыли «европейский фурункул» Ну что же, встреча глав министерств иностранных дел России и США состоялась.
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