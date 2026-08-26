«Город-сад» в «Царицыне»: гид по Фестивалю исторических садов

IX Фестиваль исторических садов проходит до 30 августа. На территории музея-заповедника «Царицыно» архитекторы, друзья и партнёры проекта предлагают собственные версии города-садa — от двора детства до театрального амфитеатра и пространства, вдохновлённого наивным искусством.