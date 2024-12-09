В Краснодарском крае полицейские уличили местного жителя в незаконном хранении наркотиков

Сотрудники ОНК ОМВД России по Апшеронскому району оперативным путем получили информацию о том, что 38-летний местный житель может быть причастен к незаконному обороту наркотиков.
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