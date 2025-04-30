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Российские производители электроники попросили частично запретить конкурентов

Российские производители электроники попросили частично запретить конкурентов

Автономная некоммерческая организация «Вычислительная техника» (АНО ВТ), объединяющая крупнейших российских производителей электроники, предложила полностью запретить закупку продукции от иностранных конкурентов, в том числе компьютеров, серверов, планшетов, через систему госзакупок.

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