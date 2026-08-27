Президент Сирии назначил Абди советником после роспуска СДС

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа назначил лидера распущенных "Сил демократической Сирии" Мазлюма Абди своим советником.
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