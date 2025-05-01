🔥 Всероссийская акция «Стена Памяти» стартовала в Симферополе В рамках проекта создана мемориальная экспозиция с фотографиями участников Великой Отечественной войны.
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🔥 Всероссийская акция «Стена Памяти» стартовала в Симферополе В рамках проекта создана мемориальная экспозиция с фотографиями участников Великой Отечественной войны.