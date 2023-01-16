Мировое обозрение

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Критическая масса агрессии

Критическая масса агрессии

Президент Турции Эрдоган в очередной раз предупредил Швецию о возможности серьезного ухудшения двусторонних отношений, если власти этой страны не примут меры противодействия в отношении Рабочей партии Курдистана (РПК), которая объявлена турецкими властями террористической организацией: «Мы сказали Швеции, что для одобрения меморандума [о вхождении в НАТО] в нашем парламенте они должны выдать нам порядка 130 террористов.

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