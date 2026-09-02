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Мировое обозрение

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Тройной праздник: Capcom улучшила производительность Dragon’s Dogma 2, снизила системные требования и удалила Denuvo

Тройной праздник: Capcom улучшила производительность Dragon’s Dogma 2, снизила системные требования и удалила Denuvo

Capcom сдержала слово: 2 сентября фэнтезийный ролевой экшен Dragon’s Dogma 2 получил обещанное обновление 3.

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