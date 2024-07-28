Гастрит - одно из самых распространенных заболеваний желудочно-кишечного тракта

Гастрит - одна из наиболее распространенных проблем желудочно-кишечного тракта, которая может быть вызвана различными факторами, включая неправильное питание, медикаментозное лечение, стресс, возрастные изменения и наличие бактерии Helicobacter pylori.
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