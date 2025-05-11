Пошли на мировую: Трамп объявил о «полной перезагрузке» в диалоге с Пекином

Президент США Дональд Трамп заявил о прорыве в отношениях с Китаем. Американский лидер сообщил о «полной перезагрузке» в переговорах, назвав встречу с представителями Поднебесной в Швейцарии «очень хорошей».
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