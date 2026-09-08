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Царьград

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ФНС получит доступ к техническому следу цифровых рублей в 2027 году

ФНС получит доступ к техническому следу цифровых рублей в 2027 году

ФНС России получит право доступа к данным о переводах в цифровых рублях не ранее 1 июля 2027 года. Эти меры связаны с усилиями по обелению экономики.

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