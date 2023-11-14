"Бессмысленная и странная реакция", - в Федерации мигрантов России раскритиковали Думскую инициативу

G

Gleb

А кто его выбрал или назначил "президентом"? Насколько, я знаю, президент у нас один. В.В.Путин. А кто это? И дума вправе вводить запреты на определенные профессии. Они сюда для чего ехали? Работать по контракту на стройке. Но, как раз там, их не сыщешь. А вот в магазинах,кафе и т.д. их пруд пруди.