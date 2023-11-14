Театр абсурда
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Театр абсурда

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"Бессмысленная и странная реакция", - в Федерации мигрантов России раскритиковали Думскую инициативу

"Бессмысленная и странная реакция", - в Федерации мигрантов России раскритиковали Думскую инициативу

Politiki.net 81K подписчиков Мы граждане России только позволили себе обсудить инициативу поступившую на рассмотрение в Государственную Думу - о запрете приезжим работать в такси, школах и больницах, а президент Федерации мигрантов Вадим Коженов ее уже "зарубил".

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Комментарии
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Владимир Алсаев
В вести жосткие требования на эти професии.
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23 час.
G
Gleb
А кто его выбрал или назначил &quot;президентом&quot;? Насколько, я знаю, президент у нас один. В.В.Путин. А кто это? И дума вправе вводить запреты на определенные профессии. Они сюда для чего ехали? Работать по контракту на стройке. Но, как раз там, их не сыщешь. А вот в магазинах,кафе и т.д. их пруд пруди.
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22 час.
Наталия
А не многовато ли у нас в стране различных организаций, лоббирующих интересы мигрантов? И диаспоры( легальные ОПГ), и профсоюзы, и, даже целый президент? Почему президент, какого государства (федерации)? У нас что, уже есть федеративное государство мигрантов? Давно назрел вопрос внесения необходимых поправок, строго регламентирующих миграционное законодательство России, и приведения  всех этих организаций в соответствие с  законами.
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22 час.

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