Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • Tania Еременко
    Зависть - страшная штука. От этого-то и бесится Запад, что Россия всегда впереди.Почему все молчат...
  • Александр _
    Потому и не интересно, что написано сухим языком и не указано, что это всё дает простому человеку и как это помогает ...Почему все молчат...
  • sss
    да... а как нас убеждали, что там пустяк, всего несколько деревень...Наступление ВС РФ...

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10 идей - что подарить женщине на 8 марта?

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