Ущерб от стихийной парковки у цирка оценит прокуратура Новосибирска

Общественники возмущены попытками автомобилистов возродить стихийную парковку на площадке перед Нарымским сквером, между цирком и Вознесенским собором – эту территории недавно благоустроили, уложили новую плитку особой асимметричной формы.
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