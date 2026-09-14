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Царьград

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Пожизненный срок заочно: командира ВСУ осудили за удар по порту "Кавказ"

Пожизненный срок заочно: командира ВСУ осудили за удар по порту "Кавказ"

Суд заочно приговорил к пожизненному лишению свободы командира 360-й отдельной береговой ракетной бригады ВМС Украины Юрия Яцкевича.

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