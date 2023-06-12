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На южноуральской трассе столкнулись две легковушки. Шестеро погибли

На южноуральской трассе столкнулись две легковушки. Шестеро погибли

Шесть человек погибли в аварии в Челябинской области. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Госавтоинспекции Челябинской области, трагедия произошла сегодня, 12 июня, в Нагайбакском районе.

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