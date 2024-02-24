«Бронемашина с багажом опыта из Украины»: ОАЭ модернизировали применяемый ВСУ BATT UMG

Типовой вариант BATT UMGНа выставке World Defense Show 2024, проходившей в Саудовской Аравии, компания Armored Group представила модернизированный вариант бронемашины BATT UMG в виде пикапа, хотя обычно она встречается в варианте с кузовом-фургоном.
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