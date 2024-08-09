Волчицу убили просто так. Походя. Просто попалась на глаза одному из пьяных охотников. -Дома повешу на стенку волчью шкуру.
Бабушка и Сынок
Комментарии
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Елена
Класс, Олег! Какая чудесная история. 😊👏
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12 час.
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Волчицу убили просто так. Походя. Просто попалась на глаза одному из пьяных охотников. -Дома повешу на стенку волчью шкуру.
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