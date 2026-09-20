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Регионы России

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Турция предложила России и Украине механизм вывоза зерна из Черного моря

Турция предложила России и Украине механизм вывоза зерна из Черного моря

Турция направила России и Украине предложение по организации вывоза зерна из акватории Черного моря. Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью телеканалу NTV.

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