Конгрессмен Тернер: Украина вряд ли получит новый пакет помощи до конца 2023-го

Киевская сторона вряд ли получит новый пакет помощи Соединенных Штатов до конца 2023-го. Соответствующую точку зрения, как пишет Telegram-канал «RT на русском», высказал американский конгрессмен Майк Тернер.
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