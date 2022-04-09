Абрамов о том, что ЦСКА проигрывает СКА 2-е периоды: «Будем над этим работать»

Виталий Абрамов высказался после поражения от СКА (2:3) в Кубке Гагарина. Нападающий ЦСКА ответил на вопросы после 4-го матча финала Запада (2-2 в серии).

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