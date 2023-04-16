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Армянская Пасха, грязный дождь, автомойка для нищих: что читали жители Уссурийска

Армянская Пасха, грязный дождь, автомойка для нищих: что читали жители Уссурийска

Деревянные пиджаки и секрет праздничного бртуча: как армяне отметили Пасху в УссурийскеВ воскресенье, 9 апреля, представители армянской диаспоры Уссурийска широко и весело отмечали Пасху (0+).

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