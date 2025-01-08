Мужчину, который получил тяжелые ожоги после взрыва газа в Петрозаводске, перевозят в Санкт-Петербург

Мужчина, получивший тяжелые ожоги в результате взрыва газа в доме по улице Луначарского в Петрозаводске, силами территориального центра медицины катастроф на реанимобиле транспортируется в Санкт-Петербург.
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