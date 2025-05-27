#Сводка на утро 27 мая 2025 года Прошедшие сутки стороны вновь обменивались ударами дронов. До ста вражеских БПЛА, в том числе летевших на Москву, уничтожено в течение дня.
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#Сводка на утро 27 мая 2025 года Прошедшие сутки стороны вновь обменивались ударами дронов. До ста вражеских БПЛА, в том числе летевших на Москву, уничтожено в течение дня.
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