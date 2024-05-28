В семейном центре на Строгинском бульваре сыграют в настольные игры

МСЦ «Согласие» проведет 30 мая мастер-классы и творческие занятия для детей и взрослых. 30 мая всех желающих приглашают принять участие в программе «Играй!» и погрузиться в увлекательный мир настольных игр.
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