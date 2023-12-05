У Артемовска уничтожен «питомник» боевиков ВСУ: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 5 декабря 2023 года Юлия СоколоваНа артемовском участке линии боевого соприкосновения продолжаются упорные бои между российскими войсками и отрядами украинских боевиков.
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