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Большие игры умирают, когда покажут Switch 2, слив Titan Quest 2, оценки Dynasty Warriors: Origins…

Большие игры умирают, когда покажут Switch 2, слив Titan Quest 2, оценки Dynasty Warriors: Origins…

Появились первые оценки Dynasty Warriors: Origins; разработчик Starfield и Fallout 4 считает, что популярность «бесконечных» RPG-игр спадает; инсайдер поведал, что Nintendo Switch 2 представят уже на днях; создатели Path of Exile 2 рассказали, как свежий патч улучшит игру; прошлогодний билд Titan Quest II слили в Сеть; авторы Delta Force раскрыли планы по сезонам в 2025-м; к производству экранизац .

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