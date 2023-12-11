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Треть украинских пленных хотят стать россиянами. Можно ли им верить?

Треть украинских пленных хотят стать россиянами. Можно ли им верить?

Эксперты считают, что большинство идейных бандеровцев уже уничтожено Дмитрий Родионов На фото: украинские военноленные (Фото: Александр Полегенько/ТАСС) Материал комментируют: Андрей Дмитриев Лариса Шеслер Около половины военнослужащих ВСУ хотели бы работать, находясь в российском плену, а не просто быть в местах лишения свободы, треть — готова остаться жить в РФ, заявил сенатор от Запорожской области Дмитрий Ворона.

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Комментарии
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А
Андрей
Эти должны пахать и восстанавливать разрушенное ихними сородичами! Труд, особенно тяжелый, иногда исправляет мировоззрение.
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34 мин.
59
Хохлопидора не переделать! Этот скот всегда приспосабливается... Мерзость, которая не переделывается!
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26 мин.
Владимир ГрызловРайшер
Доверяй но проверяй.😈
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10 мин.

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