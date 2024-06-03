Житель Ростовской области поблагодарил сотрудников полиции, которые спасли его жизнь

В адрес руководства Отдела МВД России по Миллеровскому району поступило обращение местного жителя, который выражает благодарность сотрудникам патрульно-постовой службы за оказанную помощь прапорщику полиции Евгению Воронину, сержанту полиции Олегу Осадчему, старшему сержанту полиции Павлу Самойленко, прапорщику полиции Ивану Мещерякову, сержанту полиции Юрию Гетьманскому.
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