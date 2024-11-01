Петербуржцам рассказали, какие программы в сфере культуры будут реализованы в городе благодаря финансированию

Планируется сохранить на высоком уровне поддержку государственных учреждений – театров, музеев, библиотек и другого В минувшую среду губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов представил в Законодательном собрании проект бюджета на ближайшие три года.
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