Смертельная ловушка от ВСУ: водитель не может быстро выйти из Leopard 2А4

Столкнувшись с российскими средствами поражения, украинские танкисты провели "модернизацию" своих танков Leopard 2A4, в результате которой водитель практически лишился шансов на спасение в боевой обстановке.
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