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Царьград

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Презентация мессенджера "Зосима": новая эра православного общения в России

Презентация мессенджера "Зосима": новая эра православного общения в России

13 ноября в Ярославле пройдет презентация альфа-версии православного мессенджера "Зосима", разработанного фондом "Иннотех XXI".

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