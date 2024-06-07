Путин подтвердил неизменность российской позиции по Дейтонским соглашениям на встрече с Додиком на ПМЭФ

Во время встречи на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 6 июня президент России Владимир Путин подтвердил неизменность позиции своей страны в отношении Дейтонских соглашений, заключенных в период с 1992 по 1995 год.
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