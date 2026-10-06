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Москва запускает революционную фабрику аккумуляторов: как Россия станет независимой от импорта батарей к 2030 году

Москва становится центром инноваций в сфере аккумуляторных технологий. Сегодня, как сообщает Москва24, Владимир Путин торжественно открыл новую фабрику по производству аккумуляторов, которая станет важным шагом на пути к технологической независимости России.

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