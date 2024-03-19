Энтони Эдвардс исполнил мощнейший постер-данк через Джона Коллинза. Игрок «Джаз» не смог продолжить встречу

Звездный защитник «Миннесоты» поставил сверху через Джона Коллинза из «Юты». Во время эпизода оба баскетболиста получили травмы.
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