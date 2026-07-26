Ким Чен Ын выступил с радикальным поручением

Лидер КНДР Ким Чен Ын готовится к тому, чтобы «радикально» укрепить возможности Северной Кореи в области военной разведки и сбора информации, пишет обозреватель Дасл Юн в статье для американской газеты The Wall Street Journal.
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