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Наш потерянный мир

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Ким Чен Ын выступил с радикальным поручением

Ким Чен Ын выступил с радикальным поручением

Лидер КНДР Ким Чен Ын готовится к тому, чтобы «радикально» укрепить возможности Северной Кореи в области военной разведки и сбора информации, пишет обозреватель Дасл Юн в статье для американской газеты The Wall Street Journal.

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