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Быстров о сборной против Нигерии: «Некоторые звезды вышли со спущенными щитками чисто посмеяться. Можно 30 сраных минут отбегать, а не пешком ходить. Это про Тюкавина»

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров прокомментировал игру национальной команды в товарищеском матче против команды Нигерии (3:3), который прошел 6 октября.

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