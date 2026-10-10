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Квартиру Жанны Фриске берегли для сына, но дедушка решил передать её Луне: что изменилось в семье

Квартиру Жанны Фриске берегли для сына, но дедушка решил передать её Луне: что изменилось в семье

В квартире Жанны Фриске на Красной Пресне семья годами сохраняла вещи певицы, её посуду и записи. Отец артистки Владимир Фриске рассказывал, что жильё берегут для её единственного сына Платона.

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